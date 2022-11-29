Sağlık Bakanı açıkladı! Tek kitle 3 test

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan solunum yolu hastalıkları hakkında konuştu ve ‘kokteyl’ virüse özel kitin kullanılacağını duyurdu.

Koca, ”Tek bir kit ile influenza A, influenza B, Covid-19 ve RSV’ a aynı anda bakılacak” dedi. Bakan Koca, Türkiye’de Çin’deki gibi bir vaka artışı olmayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Covid-19 salgınında vaka artışlarıyla birlikte önlemleri artıran ülkelerinin başında Çin gelirken Sağlık Bakanı’na Türkiye’deki durum soruldu.

Pandeminin başından beri Çin’in ülke olarak çok katı kurallar uyguladığını belirten Bakan Koca, ”Bizde durum farklı olduğu için böyle bir durum söz konusu değil” açıklamasında bulundu.

Kış aylarıyla birlikte vaka sayısında ciddi bir artış beklemediğini de sözlerine ekleyen Bakan Koca, şu andaki günlük vaka sayısının 3 binlerde olduğunu ve Çin’deki gibi bir önlem alma durumumuz da asla söz konusu olmayacağının altını çizdi.