Sağlık Bakanı Açıklamada Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada İstanbul’da gerçekleşen deprem sonrası yaralanma durumunu aktardı. Bakan, “Düşme, atlama veya panik nedeniyle ikincil yaralanmalar meydana gelmiştir. 236 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi. Bu açıklamada, yaralıların tedavi süreçleri hakkında detaylar da yer aldı.

İKİNCİL YARALANMALAR VE TEDAVİLER

Bakan Memişoğlu, “Şu ana kadar 221 yaralımız tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Durumları iyi olan 15 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir” ifadelerini kullandı. İstanbul’daki depremin ardından birincil yaralanmaların olmadığını belirten bakan, ikincil olaylar sebebiyle yaralanmaların yaşandığını vurguladı.

TEŞEKKÜR VE DUA

Ayrıca, “Kendilerine acil şifalar diliyorum. Olayın ilk anından itibaren gerek sahada gerek sağlık tesislerimizde görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” şeklinde konuştu. Bu ifadelerle bakan, hem hastanelerdeki sağlık çalışanlarına hem de yaralılara yönelik duyduğu minnettarlığı iletti.