Sağlık Bakanı ATV Prototipini Test Etti

ATV AMBULANS PROTOTİPİ TEST EDİLDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acil durumlarda kullanılmak amacıyla tasarlanan ATV ambulansın prototipini denedi. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabında, üzerinde sedye olan ATV prototipinin görüntülerini paylaştı.

HIZLI MÜDAHALE İMKANLARI SUNUYOR

Bakan Memişoğlu, “Acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen sedyeli ATV prototipini test ettik. ATV ambulanslar, özellikle dağlık, ormanlık, kırsal alanlarda ve kalabalık etkinliklerde hızlı müdahale imkanı sağlıyor; sahada karşılaşılan sorunlara çözüm üretiyor. Türkiye Yüzyılı’nda, sağlık alanında yenilikçi fikirleri önemsiyor ve destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemileri Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde İstanbul Boğazı'ndaki Türk donanmasının önemli gemilerini Dolmabahçe'den selamladı.
MHP, ‘Canların Türküsü’nü paylaştı sosyal medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteklediği Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için "Canların Türküsü" adlı bir türkü bestelenip sosyal medyada paylaşıldı.

