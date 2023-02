Sağlık Bakanı: Bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler kontrol altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ilde yıkım yaratan deprem sonrası yaşanabilecek bulaşıcı hastalıklarla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da konuştu. Koca, “Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi çevresine kurulan sahra hastanesi ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle:

– Deprem bölgesinden, çoğunluğu ilk günlerde olmak üzere, 51 bin 152 hasta ve yaralı, hava ambulanslarla, uçak ve helikopterlerle, karayolu ambulansları ve deniz araçlarıyla diğer şehirlerimizdeki hastanelerimize nakledildi. Bölgede halen görev başında olan ambulans sayısı bin 267’dir. Afet bölgesinde 114 Acil Müdahale Ünitesi ve pandemi döneminin de tecrübesiyle 25 Sahra Hastanesi kuruldu.

– Depremden daha fazla etkilenmiş olan şehirlerimizin başında gelen Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ın toplam 906 köyünde, şu ana dek, 21 bin 515 hasta ve yaralıya sağlık hizmeti sunulmuş, ilaçları teslim edilmiştir.

– Afetten etkilenen illerimizde birinci basamak sağlık hizmeti muayene sayısı ilk 12 günde 962 bin 482’ye ulaşmıştır. Bugünü de tahminen ilave edersek en az 2 milyon muayene diyebiliriz. Bu sayı, devletimizin sağlıktaki gücüdür. 10 ilimiz adına, gönlünüz müsterih olsun. Depremde yaralanıp tedavi altına alınan hastalarımızın büyük kısmı taburcu edildi. Tıbbi desteğe ihtiyaç duyanlara bu desteği verdik. Başka sebeplere bağlı rahatsızlıkları olan ve tedaviye, bakıma ihtiyaç duyan hastalarımız için gerekli sağlık hizmetleri özenle veriliyor.

“SALGIN RİSKİ KONTROL ALTINDA”

– Çevre temizliğinin sağlanması ve çadır kentlerde ihtiyaçlar için kullanılan ortak alanların bulaşıcı hastalıklara yol açmasının önlenmesi, atıkların toplanması halk sağlığı ve bulaşıcı hastalıkların, salgınların önlenmesi açısından son derece önemlidir. Tüm çadır kentlerimize halk sağlığı uzmanı görevlendirilmiştir, sağlık risklerinin kontrolü sağlanmaktadır. Salgına meydan vermemek, kurumların aldığı tedbirlerin yanı sıra, hijyene vereceğimiz önemle her birimizin görevidir. Bu bilgilerle birlikte, şu bakımdan müsterih olmanızı isterim: Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, bilimsel adı Sürveyans Sistemi olan erken uyarı sisteminin kurulması ile şu an, kontrol altındadır. İshalli hastalıklar, döküntülü hastalıklar, sarılık, grip benzeri hastalıklar günlük olarak takip edilmekte, hastalık sinyalleri izlenmektedir.

Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana. Yüreklerdeki yıkımı bilmek mümkün değil. Bu şehirlerin insanı bir travma yaşıyor. Bu şehirlerde insan ruhu hasar gördü. Başlattığımız ruhsal ve psikososyal destek hizmetlerinde 44 bin 200 kişiye ulaşmış durumdayız. Bu 10 şehirde vermekle yükümlü olduğumuz hizmet çok büyüktür. Bu acı günlerde yaşanan sevinçlerden de söz etmek isterim. Deprem bölgesinde, afetin ilk gününden bugüne dek, 6 bin 447 bebek dünyaya geldi. Her doğan çocuk bir umuttur. Dünya, doğan her bebekle adeta yeniden kurulur. Onlara hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Yeni doğan bebeklere ve annelerine gerekli sağlık hizmeti aksatılmaksızın verilmektedir.

“BÖLGE HALKI TİTİZLİK İÇİNDE OLMALI”

Aralarında Konya, Antalya, Kocaeli, Denizli, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehir belediyelerinin bulunduğu 37 il ve ilçe belediyemiz, üzerinde durduğum üç ana konuda, Amasya valimiz koordinasyonuyla görev almışlardır. Hatay adına her birine teşekkür ediyorum. Konuşmamın, olası salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler kısmında belirttiğim gibi, bağırsak ve üstü solunum yolu enfeksiyonlarında gözlenen bir artış olmakla birlikte, şu an, afete maruz kalan illerimizde ciddi bir halk sağlığı tehlikesi mevcut değildir. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, şu an, Sürveyans Erken Uyarı Sisteminin kurulmasıyla, kontrol altında görünmektedir. Kolera ve tifo gibi hastalıklara rastlanmadı. Fakat bir iki ay zarfında havaların ısınmaya başlayacak olması sebebiyle, bölge halkı titizlik içinde, bizler teyakkuz halinde olmalıyız.