Sağlık Bakanı Çin’de Heyetle Temaslarda Bulundu

SAĞLIK BAKANI’NIN ÇİN TEMASLARI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Çin’deki çeşitli temaslarını yürütüyor. Başkent Pekin’de, inovasyon entegrasyonunu derinleştirmek amacıyla oluşturulan uluslararası E-Town Biopark alanını ziyaret etti. Heyet, özellikle sağlık alanında görüntüleme teknolojileri ve aşı çalışmalarına dair birçok önemli görüşme gerçekleştirdi. Bakan Memişoğlu, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichoa ile görüştükten sonra çeşitli tıbbi merkezleri ziyaret ediyor.

E-TOWN BIOPARK ZİYARETİ

E-Town Biopark ziyareti sırasında, Bakan Memişoğlu, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını yürüttüğü merkezle ilgili bilgi aldı. Kendisine alanında uzman akademisyenler eşlik ederken, Çinli bilim insanlarıyla ortak çalışmaları da ele aldı. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “İnovasyon entegrasyonunu derinleştirmek üzere oluşturulan uluslararası biopark alanını ziyaret ettik. Bölgedeki fabrikaları gezerek yürütülen iş süreçlerini yerinde inceledik. Yüksek teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon konularında iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Görüntüleme teknolojileri ve aşı çalışmalarına ilişkin bir dizi görüşme gerçekleştirdik.”

İKİLİ GÖRÜŞMELER VE İŞ BİRLİKLERİ

Ziyaret sırasında, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çin’deki mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yaptı. Bu görüşmelerde fikir alışverişi ve bilgi paylaşımı yapıldı. Ayrıca, olası iş birliklerine yönelik konular da masaya yatırıldı. Heyette yer alan Türk sanayiciler ve üreticiler ise Çinli bilim insanları ve üreticilerle bir araya gelme fırsatı buldu.

ŞANGHAY PROGRAMI VE BAKAN MEMİŞOĞLU’NA EŞLİK EDEN İSİMLER

Sağlık Bakanı Memişoğlu ve heyeti, yarın Şanghay’a geçecek. Şanghay’da ilaç Ar-Ge’si alanında çalışmalar yürüten “Zhangjiang Life Science Park” ve birçok biyoteknoloji şirketine ev sahipliği yapan “Biobay Life Science Park”ı ziyaret edecekler. Ayrıca, tıbbi cihaz alanında faaliyette bulunan Çin’in ünlü teknoloji şirketlerini de gezmeleri planlandı. Bakan Memişoğlu’na programda Sağlık Bakan Yardımcıları Dr. Şuayip Birinci ve Prof. Dr. Nurullah Okumuş’un yanı sıra Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar ve diğer bürokratlar eşlik ediyor.

ÇİN İLE SAĞLIK ALANINDA GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

Çin’de gerçekleştirilen bu ziyaret ile Türkiye ve Çin arasında sağlık alanında sağlıklı ve stratejik bir iş birliğinin kurulması hedefleniyor. Ortak klinik araştırmalar ile Türk bilim insanlarının Çin’in yenilikçi teknolojileriyle buluşması planlanıyor. Türk sağlık sektörünün küresel çapta rekabetçi ürünler geliştirmesi bekleniyor. Veri entegrasyonuyla salgınları önceden tahmin edebilecek bir sistem kurulması ve teknoloji transferleriyle ekonomik kazanç sağlanması öngörülüyor. Amacı ise her iki ülkenin halk sağlığını daha etkin koruma yollarının bulunması.