Sağlık Bakanı, Çocuklar İçin Mücadele Ediyoruz

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİNE VURGU YAPILDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada, “Bizim için, bu millet için, bu devlet için Ukrayna’daki çocuk neyse, Rusya’daki çocuk neyse, Gazze’deki çocuk da o. Amerika’daki çocuk neyse, İngiltere’deki çocuk neyse, İtalya’daki çocuk neyse, Filistin’deki çocuk da o. Biz, hepsini çocuk olarak görüyoruz. O nedenle hiçbir çocuğun katledilmesini veya açlıktan öldürülmesini kabul etmiyoruz, kabul de etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Sakarya’ya yaptığı ziyaret çerçevesinde Valiliği ziyaret eden Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı ve Vali Rahmi Doğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE GELİŞMELER

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memişoğlu, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” Programı doğrultusunda Türkiye genelinde yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, Sakarya’da sağlık hizmetlerini daha ileri seviyeye taşımak için mevcut projelerin sürdüğünü belirtti. Sakarya’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 23 yıl içinde sağlık alanında önemli bir dönüşüm yaşadığını sözlerine ekleyen Memişoğlu, toplam yatak kapasitesinin 960’dan 2 bin 517’ye çıkarıldığını anlattı. Ayrıca, inşaatı devam eden Sakarya Şehir Hastanesi’nin 2026’da faaliyete geçmesi ile birlikte kentteki sağlık hizmetlerinin daha iyi hale geleceğini vurguladı.

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN MÜCADELE

Memişoğlu, sağlıklı bir toplum oluşturmak için herkesin birlikte çalışması gerektiğini belirterek, “İnsanlarımızın her türlü sağlıkla ilgili problemlerini çözmek için çabalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu. Toplumda kilo problemlerine de değinen Memişoğlu, vatandaşları sağlık merkezlerine kilo boy ölçümü için davet etti. Bunun yanı sıra, tütün bağımlılığına karşı başlatılan mücadeleyi erken bir aşamada destekleyeceklerini anlattı. Sigara bırakma programına katılmak isteyenlerin 171 veya 184’ü arayarak destek alabileceklerini belirtti.

SÜREKLİ MÜCADELE VURGUSU

Hekimlerin faaliyetlerinde herhangi bir ayrım yapılmadığını ifade eden Memişoğlu, toplumun sağlığı için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. “Cumhurbaşkanı’mızın söylediği gibi biz millet olarak cana, insanlara nasıl iyilik yaparız, onları nasıl yaşatırız, onlara nasıl yardım ederize bakıyoruz.” diyerek, dünya genelinde açlıktan etkilenmiş çocuklar için durmadan seslerini yükselteceklerini belirtti. Ziyaretine AK Parti Sakarya milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP İl Başkanı’nın da katıldığı belirtildi. Memişoğlu, Sakarya’daki programı doğrultusunda siyasi partilerin il başkanlıklarını gizli ziyaret edecek.