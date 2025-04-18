Sağlık Bakanı, Çocukların Sağlığı İçin Çalışıyor

PROGRAMA KATILIM VE AMAÇLAR

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, “Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek” programının tanıtım etkinliğine katıldı. Bu etkinlik, Güngören’deki 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulunda düzenlendi. Ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük’ün de aralarında bulunduğu birçok sağlık çalışanı, öğretmen ve veli etkinlikte yer aldı. Etkinliğin başında, iki bakanlık arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN SAĞLIK ELÇİLERİ

Toplantıda konuşan Kemal Memişoğlu, “Sınıflarda veya derslerde öğrendikleri sağlık bilgisini aynı zamanda covidde, depremde kahramanlıklar gösteren onlarla gurur duyduğum sağlık çalışanlarının abileri, ablalarıyla beraber burada ambulanslarına, UMKE araçlarına, acil durum hastanelerine dokunarak ve bugünü hayatlarının en önemli anılarından bir tanesi olarak hissederek çocuklarımızın sağlığını ve sağlıkçıyı aynı zamanda koruyucu sağlığı benimsemesini amaçlıyoruz. Bu esasında bugün yaptığımız iş gelecekteki toplum sağlığını aynı zamanda sağlıklı bir toplumu oluşturacaktır” dedi.

Yusuf Tekin ise “Akıl ve ruh dinginliği olan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bu bireyler güçlü bir toplum, sağlıklı bir toplum inşa edecekler.” şeklinde konuştu.

ETKİNLİKTE ÇOCUKLARIN KATILIMI VE FAALİYETLER

Tanıtım etkinliğinde çocuklar, 112 Acil ve UMKE araçlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Ayrıca sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen konularında detaylı bilgi aldılar. Her bir öğrenciye “Sağlık elçisi rozeti” ve “Sağlık elçisi görev kartları” verildi. ‘Sağlık Elçisi’ modelinin merkezinde, çocukların sağlık bilgilerini öğrenip paylaşma sorumluluğu kazanmaları hedefleniyor.

TOPLUMUN SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ VURGULAR

Memişoğlu, toplum sağlığına dair üç temel riskten bahsetti. Kilo, kötü beslenme ve hareketsizliğin öne çıktığını belirten Memişoğlu, “Bu üç risk maalesef toplumumuzun önünde. Bunu sadece sağlıkçılar olarak başarma şansımız yok. Bu, bireylerin çabasıyla başarılması gereken bir konu.” dedi.

“Bugün yaptığımız iş, sağlıklı bir toplum oluşturacaktır.”

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİN SAĞLIK ELÇİLERİ

Öğrencilere seslenen Memişoğlu, “Sizlerden bir söz almak istiyorum. Bundan sonra siz bizim için sağlık elçisi olacaksınız. Artık geleceğimizin sağlığı emin ellerde.” şeklinde konuştu.

İKİ BAKANLIĞIN HEDEFLERİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim politikalarının temel parametresinin sağlıklı bireyler yetiştirilmesi olduğunu ifade etti. Tekin, “Biz, işin merkezine önce sağlıklı bir birey, sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir dünya koyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Eski müfredatların kazanım odaklı olduğunu belirten Tekin, “Sadece bilgi vermek yeterli değil. Bilginin yaşam becerilerine dönüşmesi gerekiyor. Bu nedenle beceri odaklı bir yaklaşım benimsemiş bulunuyoruz.” dedi.

Tekin, sağlıklı bir nesli hazırlamak için çocukların hem kendi sağlıklarını düşünmelerini hem de güçlü bir toplum oluşturmak için gereken değerleri öğrenmelerini hedeflediklerini belirtti.