Sağlık Bakanı: Cumhurbaşkanı ile görüştüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 83 Sağlık tesisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle; Cumhurbaşkanımız ile görüştüm. Size selamı var.

Konyamız ev sahipliği yaptığı herkese ev sahipliği yapmış nadide bir şehirdir. Konyamız için ne yapsak azdır. Türkiye son 21 yılın hesabını yaparak yarınına karar verecek. Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz. Sağlık sisteminden nüfusuna tamamına yakını faydalanıyor. İnsanımız sağlıkta sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplandı. Şu anda 28 bin aile hekimimiz var. Her birinizin ayrı doktoru var.