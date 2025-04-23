Sağlık Bakanı Deprem Sonrası Bilgilendirdi

DEPREM SONRASI YARALANMALAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da meydana gelen depremin ardından düşme, atlama ya da panik neticesinde yaralanan 221 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu olduğunu, 15 yaralının ise hastanelerde tedavi süreçlerinin sürdüğünü açıkladı. Bakan Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul’da gerçekleşen ve çevre illerde hissettirilen deprem dolayısıyla birincil yaralanma olmuş olmadığını hatırlattı.

İKİNCİL YARALANMALAR HAKKINDA

Deprem süresince düşme, atlama veya panik sebebiyle ikincil yaralanmaların yaşandığını belirten Memişoğlu, şunları ekledi: “Yaptığımız ilk değerlendirmelere göre, ikincil hadiseler sonucu; İstanbul’da 173, Tekirdağ’da 24, Sakarya’da 24, Bursa’da 13, Yalova’da 2 olmak üzere 236 vatandaşımız yaralanmıştır.” Bakan, şu ana kadar taburcu olan 221 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğunu, aralarında tedaviye devam eden 15 yaralı bulunduğunu ifade etti.

SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR

Bakan Memişoğlu, deprem sonrası olayın başlangıcından itibaren sahada ve sağlık tesislerinde görev alan tüm personele teşekkür ettiğini belirtti. Ayrıca, “Kendilerine acil şifalar diliyorum. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.” diyerek, yaralılara şifa dileklerini iletti.