Sağlık Bakanı: Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7.7’lik depremde 448 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Koca, “Hayatını sağlık hizmetinde geçiren, bu afette kaybettiğimiz evlatlarımızı anmak istiyorum. Onlar meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarımdı” dedi. Bakan Koca ayrıca deprem sürecinde hastanelere afetzede olarak, 252 bin 286 hastanın başvuru yaptığını, bu hastaların 9 bin 733’ünün halen hastanelerde yatarak tedavi gördüğü, 2 bin 196’sının yoğun bakımda olduğu bilgisini de paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen Adıyaman’ı ziyaret ederek sağlık alanındaki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Bakan Koca, daha sonra ziyaret ettiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışmaları ve verilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

“HASTANELERİMİZE, AFETZEDE OLARAK 252 BİN 286 HASTA BAŞVURU YAPTI”

Hastanelere başvuran depremzedelerin sayılarını açıklayan Koca, “Bu süreçte hastanelerimize, afetzede olarak, 252 bin 286 hasta başvuru yapmıştır. Bu hastaların 9 bin 733’ü halen hastanelerimizde yatarak tedavi görmektedir. 2 bin 196’sı yoğun bakımdadır” dedi.

“448 SAĞLIK ÇALIŞANI ARTIK ARAMIZDA DEĞİL”

Depremde 448 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini kaydeden Koca, “Hayatını sağlık hizmetinde geçiren, bu afette kaybettiğimiz evlatlarımızı da anmak istiyorum. Onlar meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarımdı. Görev yerleri afet bölgesindeki iller olan ve 6 Şubat depremine yakalanan 448 sağlık çalışanı artık aramızda değil. Her birine Allah’tan rahmet diliyorum. 528 sağlık çalışanı yaralı, onlara acil şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.

“613 NUMUNEDEN 353’Ü YETERLİ, 260’I İSE YETERSİZ BULUNMUŞTUR”

Adıyaman’daki halk sağlığı çalışmalarına da değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Afet bölgesinde ilk ele aldığımız konuların başında halk sağlığı olduğunu belirtmiştim. Bu çerçevede, depremin ilk günlerinden itibaren Adıyaman’da klorlama çalışmaları ve bakiye klor ölçümleri yapılmış olup, 613 numuneden 353’ü yeterli, 260’ı ise yetersiz bulunmuştur. 343 su örneği alınmış, örneklerden 99’u uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Bu 99 numunenin 87’sinde mikrobiyolojik, 27’sinde kimyasal uygunsuzluk tespit edilmiştir, gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Eti Maden tesisleri kaynaklı ağır metal şüphesi ile yapılan kimyasal analizlerde ise sonuçlar normal çıkmıştır. Şebeke suyu konusunda uyarılar yapılmış olup tedbirlere tam uyulduğunu düşünüyoruz. Bu bilgilerden hareketle, mevcut şartlarıyla Adıyaman’da halk sağlığını tehdit edecek durum yoktur diyebiliriz” diye konuştu.