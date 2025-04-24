Sağlık Bakanı, Doğum Konusunu Açıklıkla Belirtti

SAĞLIK BAKANI’NIN DOĞUM POLİTİKALARI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Habertürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Günlerce süren tartışmaların merkezinde yer alan normal doğum ile sezaryen doğum konularında dikkat çekici ifadeler kullandı. Bakan Memişoğlu, “Bunu başka algılarla veya başka politikalarla gerçekten bu ülkeye zarar verecek mantıkla hareket eden bazı arkadaşlarımız belki de köpürtüyor. Doğal olan normal doğum” dedi. Ayrıca, “Dünyada ortalama yüzde 15’tir sezaryen oranı. Bizde 10 doğumdan 6.1’i sezaryenle oluyor” ifadesini ekledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın hastalık bakanlığı değil, sağlık odaklı bir kurum olduğunu vurguladı. “Sağlıklı olanın ne olduğunu anlatmakla mükellefiz, görevliyiz” diyerek, sağlıklı yaşam konusunda toplumu bilgilendirme yükümlülüğüne dikkat çekti. “Doğum bir mucizedir” diyen bakan, doğum eyleminin fizyolojik ve doğal olduğunu belirtti. “Hiçbir kadının, hiçbir bayanın, hiçbir çocuğunun hayatına zorla müdahale edecek politika uygulamayız” diye ekledi.

NORMAL DOĞUMU TEŞVİK EDEN POLİTİKALAR

Ekim 2024’te başlatılan normal doğum eylem planı hakkında bilgi veren Bakan Memişoğlu, “Ebelerin etkinliğini artırdık, mevzuatını değiştirdik” dedi. Ayrıca, tüm hastanelere anne okulu açmayı planladıklarını ve doğum hanelerde çalışan ebeleri desteklediklerini belirtti. Ebe okulu sayısının 286’ya ulaştığını ve 100 yeni okul açmayı hedeflediklerini ifade etti.

SEZARYEN ORANININ DÜŞÜRÜLMESİ

Bakan, Türkiye’de özel hastanelerde sezaryen oranının maalesef daha yüksek olduğunu, devlet hastanelerinde ise bu oranın daha düşük olduğunu belirtti. “Net söylüyorum ki, bebek ve anne için de normal doğum sağlıklı olanı” diyen Bakan, tıbbi gereklilik olmadığında sezaryen yapılmaması gerektiğini ifade etti. Eğitim ve bilinçlendirme ile normal doğumu teşvik etme çalışmaları gerçekleştirildiğini ekledi.

AİLE YILI VE DOĞUM SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ

Bu sene Aile Yılı ilan edildiğini vurgulayan Bakan, doğum sayısındaki düşüşün sebepleri arasında sosyo-ekonomik faktörler ve şehirleşmenin yer aldığını belirtti. Çocuk sayısının azalmasının toplum yapısını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. “Kardeş hayatta çok önemli” diyen Bakan, aile yapısının toplumun temeli olduğunu ifade etti. “Sosyal medya herkesin müdahil olduğu alanlar olmuş. Doğrusu ne ise söyleriz. İster eleştirsinler” diyerek görüşlerini açıkça ifade etti.