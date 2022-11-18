Sağlık Bakanı duyurdu! 42 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 personel alımı için başvuruların başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa alınacağı duyurulan 85 bin personelden 42 bin 500’ü için başvuruların başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce bakanlığa alınacağı duyurulan 85 bin personelden 42 bin 500’ü için başvuru kılavuzunun İŞKUR’a, tercih kılavuzu hazırlanması için listelerin ise ÖSYM’ye gönderildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanı alımıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında, “31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.