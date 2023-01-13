Sağlık Bakanı duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel gereksinimli kişilerin acil servis ihtiyacının karşılanması hakkında konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Engelsiz Acil Servis’ hizmetinin Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri’de seçilen hastanelerde pilot uygulama olarak başlatıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet hastaneleri içerisinde kurulacak özel birimlerle, özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için ‘Engelsiz Acil Servis’ hizmetinin başlatıldığını açıkladı.