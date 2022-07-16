Sağlık Bakanı duyurdu! Tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman’da hastanede güvenlik görevlisine yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, ”Batman’da hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve Emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı.” ifadelerini kullandı.

Batman’da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Beşiri Devlet Hastanesi’nin acil servisinde dün rahatsızlanan annesine müdahale edilirken dışarıya çıkarılmaya çalışılan E.B. (37) ile görevliler arasında arbede yaşandı. Görevliler, bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheli E.B’yi polise ihbar etti. Hastaneye gelen polis ekipleri, E.B’yi gözaltına aldı.

Gözaltı işlemi esnasında hastanenin güvenlik görevlilerinden birine vurmaya kalkışan şüpheli, polislerce etkisiz hale getirildi. Dört suç kaydının bulunduğu öğrenilen E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.