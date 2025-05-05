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Sağlık Bakanı Ebelere Ziyarette Bulundu

DÜNYA EBELER GÜNÜ ZİYARETİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Ebeler Günü sebebiyle hastanede görevde olan ebelere bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan, ziyaret sırasında sosyal medya hesabında şu açıklamayı yapıyor: “Dünya Ebeler Günü vesilesiyle mesai başındaki ebelerimizi ziyaret ettik. Umutla atan küçük kalplerin hikayesine eşlik eden ebelerimizin emekleri tarifsiz. Gösterdikleri özveri, sabır ve şefkat için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

EBELERİN ÖNEMİ

Bakan Memişoğlu’nun yaptığı bu ziyaret, ebelerin sağlık sistemindeki hayati rolünü vurguluyor. Ebelik, annelerin ve bebeklerin sağlığını korumakta son derece önemli bir yere sahip. Bakan, ziyaretinde ebelere gösterdikleri özveri için bir kez daha teşekkür ediyor.

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