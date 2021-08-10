Sağlık Bakanı: En iyi 3. gün

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 508 bin 939 doz aşı yapıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz COVID-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

“Günlük rekoru yakalamak bize bağlı”

Bakan Koca, “Bugün üçüncüyüz. Son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz COVID-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1 milyon 582 bin 232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız” dedi.