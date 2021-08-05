Sağlık Bakanı haritayı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını yorumladı.

Her 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritası güncellendi. En yüksek vaka oranı yine Siirt’te kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı. İlk sırada yer alan Siirt, vaka oranıyla dikkat çeken illerden oldu. Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 168,82, Ankara’da 165,20, İzmir’de 43,30 oldu.

En yüksek vaka oranı tespit edilen iller sırasıyla Siirt, Diyarbakır, Bingöl ve Bitlis oldu. En düşük oran ise Aydın’da kaydedildi.