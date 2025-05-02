Sağlık Bakanı Hekim Atamalarını Duyurdu

HEKİM ATAMASI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “1566’sı uzman tabip ve 673’ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır” şeklinde bilgi verdi. Bakan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “122’nci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar ‘http://yhgm.saglik.gov.tr’ adresinde yayımlanmıştır” dedi.

HAYIRLI OLMASI DİLEĞİ

Bakan Memişoğlu, atamanın ülkesi, milleti ve Türkiye’nin sağlık ailesi için hayırlı olmasını temenni etti. Toplamda 2 bin 239 hekim ataması, sağlık alanında büyük bir katkı sağlayacak şekilde planlanıyor. Bu atamalar, sağlık sisteminin gelişiminde önemli bir rol oynayacak.