Sağlık Bakanı: Hekimlik yeni bir döneme girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlikte yeni bir döneme girildiğini ve bu yönde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Dört bölümden oluşan geniş kapsamlı toplantıda, hekimler için yapılan ve çalışmaları süren düzenlemeler hakkında bilgi veren Bakan Fahrettin Koca, “Türkiye’de hekimliğin yeni bir döneme girdiği” mesajını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 58 hekimle bir araya geldiği toplantıda, sağlık çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeler hakkında bilgi vererek, hekimlerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik yasanın uygulama yönetmeliği çıktığında sonuçların beklentileri aşacağını düşündüklerini belirtti.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Koca, 21 Haziran Salı günü Türkiye’nin farklı illerindeki hastanelerde ve sağlık kurumlarında farklı branşlarda görev yapan 58 hekimle bir araya geldi. Bakanlık binasındaki toplantıya katılan hekimler, kendilerinin ve meslektaşlarının sıkıntıları nedeniyle daha önce Bakan Koca ile iletişim kuran çok sayıdaki hekim arasından seçildi.

HEKİMLİKTE YENİ DÖNEM

Dört bölümden oluşan geniş kapsamlı toplantıda, hekimler için hayata geçirilen ve çalışmaları devam eden yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Koca, “Türkiye’de hekimliğin yeni bir döneme girdiği” mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, toplantının ikinci bölümünde, sağlık çalışanlarının belli başlı sorunlarına getirilen çözümleri detaylı bir sunumla anlattı.