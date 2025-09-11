Sağlık Bakanı Huawei’yi Ziyaret Etti

SAĞLIK BAKANININ ZİYARETİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin’in Shenzhen şehrindeki Huawei Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Çin programımızın üçüncü durağı olan Shenzhen’de Huawei Genel Merkezi’ni ziyaret ettik” dedi.

DİJİTALLEŞME İSTİŞARELERİ

Memişoğlu, burada yetkililerle bir araya gelerek sağlık alanındaki dijitalleşme çalışmalarına ve yeni teknolojilere dair bilgi edinme fırsatı bulduklarını belirtti. Bakan, görüşmelerinin, ülkeler arasındaki sağlık iş birliklerine olumlu katkılar sağlamasını temenni ettiğini ifade etti.