Haberler

Sağlık Bakanı Huawei’yi Ziyaret Etti

SAĞLIK BAKANININ ZİYARETİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin’in Shenzhen şehrindeki Huawei Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Çin programımızın üçüncü durağı olan Shenzhen’de Huawei Genel Merkezi’ni ziyaret ettik” dedi.

DİJİTALLEŞME İSTİŞARELERİ

Memişoğlu, burada yetkililerle bir araya gelerek sağlık alanındaki dijitalleşme çalışmalarına ve yeni teknolojilere dair bilgi edinme fırsatı bulduklarını belirtti. Bakan, görüşmelerinin, ülkeler arasındaki sağlık iş birliklerine olumlu katkılar sağlamasını temenni ettiğini ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Çin Ekonomik Hedeflere Ulaşacak

Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri için 2025 yılına kadar çeşitli yeni çabaların sürdürüleceği, iç talep ve inovasyonun önemine vurgu yapıldı.
Haberler

Büyük Birlik Partisi Ziyareti Gerçekleşti

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Murat Kesgin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yerel medya temsilcisini ziyaret etti ve il kongresini yıl sonuna kadar yapmayı planladıklarını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.