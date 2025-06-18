Sağlık Bakanı İle Görüşme Gerçekleşti

SURİYE SAĞLIK BAKANI İLE GÖRÜŞME

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Memişoğlu, bu buluşma kapsamında sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: “Suriye Sağlık Bakanı Sayın Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyet ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Görüşmemizin ardından Bakanlığımızda düzenlenen imza töreninde ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şam Kalp Hastanesi ve Halep Onkoloji Hastanesi İşletme Protokolü’nü imzaladık.”

TARİHİ PROTOKOLÜN ANLAMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakan Memişoğlu, bu protokolün sağlık alanındaki iş birliklerini güçlendireceğini belirtti ve ekledi: “Bu tarihi protokol ile Şam ve Halep’te bulunan iki hastanenin planlama ve işletme süreçleri, ülkemizin sağlık alanında sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyle şekillenecek.” Attıkları imzaların Türkiye ile Suriye arasındaki derin bağları güçlendireceğine vurgu yaptı ve sağlık alanındaki iş birliklerinin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İLERİDEKİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN BÜYÜK BİR ADIM

Memişoğlu, yeni protokolün gelecekteki kapsamlı iş birliklerinin başlangıcını oluşturacağına inandığını belirtti. Ayrıca, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere burada yer alan herkesin katkısını önemsedi.