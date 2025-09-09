Sağlık Bakanı İnovasyonu Ziyaret Etti

SAĞLIK BAKANI PEKİN’DE BİOPARK ZİYARETİ YAPTI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin’in Pekin şehrinde bulunan ‘E-Town Biopharmaceutical Park’ı ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çin ziyaretimizin ikinci gününde, inovasyon entegrasyonunu derinleştirmek üzere oluşturulan ve uluslararası bir merkez olan biopark alanını ziyaret ettik. Bölgedeki fabrikaları gezerek yürütülen iş süreçlerini yerinde inceledik. Yüksek teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon konularında iş birliği olanaklarını değerlendirdik. Görüntüleme teknolojileri ve aşı çalışmalarına ilişkin bir dizi görüşme gerçekleştirdik” şeklinde ifadelerde bulundu.

ŞANGHAY’DA DEVAM EDECEK ZİYARETLER

Bakan Memişoğlu’nun, programının bir sonraki aşamasında yarın Şanghay’a geçmesi planlanıyor. Burada, ilaç Ar-Ge’si alanında çalışmalara devam eden ‘Zhangjiang Life Science Park’ı ve birçok biyoteknoloji şirketine ev sahipliği yapan ‘Biobay Life Science Park’ı ziyaret edeceği bildirildi. Bu ziyaretler, Türkiye ile Çin arasında sağlık ve biyoteknoloji alanındaki iş birliklerini güçlendirmek amacı taşıyor.