Sağlık Bakanı, ISTAF İftarında Onur Konuğuydu

SAĞLIK BAKANI’NDAN İFTAR PROGRAMINA KATILIM

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanat Vakfı (ISTAF)’nın düzenlediği iftar programında onur konuğu olarak yer aldı. Bu geleneksel iftar etkinliği, ISTAF ile bağlantılı birim olan Uluslararası İş Konseyi tarafından organize edildi. Program, iş, sanat ve akademi dünyasından birçok önemli ismin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

YARDIMLAŞMAYA VURGU VE PROJELER

Programda bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ISTAF’ın bilim, düşünce ve sanat alanlarında topluma kazandırdığı değerleri övgüyle karşıladığını ifade etti. Ayrıca, oruç tutmanın sağlık açısından önemine de dikkat çekti. ISTAF Genel Başkanı Dr. Yakup Yılmaz ise, vakfın 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara ve Filistin’e yaptığı yardımları dile getirerek, yardımlaşmanın önemini vurguladı. Gazze’ye olan desteklerinin süreceğini belirten Dr. Yılmaz, ISTAF’ın 2024 yılına dair ekonomi ve sosyal yaşama yönelik projeleriyle 50 milyon TL civarında bir yatırım gerçekleştirdiğini açıkladı ve toplumsal dayanışmaya katkı sunmaya devam edeceklerini aktardı.

HEDİYELER VE TEŞEKKÜR PLAKETLERİ

Gece boyunca Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na hediye takdim edildi ve Uluslararası İş Konseyi üyelerine teşekkür plaketi verildi. Etkinlik, toplu aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.