Sağlık Bakanı: Kapatılmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılacağı iddialarını yalanladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışı nedeniyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılacağı iddialarını yalanladı. Koca, “Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun.” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter’dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül’de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun