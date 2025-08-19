Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Ziyaret Edildi

TOPLANTIDA SPORUN ÖNEMİ VURGULANDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı ile bakanlıkta bir araya geldi. Bu önemli görüşmeye dair Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kıymetli camiamıza ve sporcularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum” sözlerine yer verdi.

HEDİYE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Görüşme sırasında, Adalı’nın Bakan Memişoğlu’na 53 numaralı ve isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını hediye etmesi dikkat çekti. Bu jest, iki taraf arasında dostane bir hava oluşturdu ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.