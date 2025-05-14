Sağlık Bakanı Kilo Kontrolü Başlattı

PROJE BAŞLANGICI İSTANBUL BAKIRKÖY’DE

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun duyurduğu “meydanlarda kilo kontrolü” uygulaması, İstanbul’un Bakırköy bölgesinde uygulanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” projesi çerçevesinde, vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştiriliyor. Bakanlık, bu uygulamanın kısa sürede Türkiye’nin 81 iline yaygınlaşacağını açıkladı.

HEDEF SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRMAK

Vücut kitle indeksi (VKİ) 25’in üzerinde ölçülen bireyler, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları için Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendiriliyor. Ölçüm sonuçları dijital veritabanına kaydediliyor ve katılımcılara detaylı bilgilendirme kartları sunuluyor. Etkinliğe katılan diyetisyen Emel Özalp Şahin, “Risk grubundaki bireyler, kare kodlu kartlarla en yakın sağlık merkezlerine yönlendiriliyor. Kan tahlilleriyle birlikte değerlendirilen bireyler için özel beslenme programları hazırlanıyor” şeklinde bilgi veriyor. Memişoğlu, proje kapsamında 10 milyon kişinin ölçümünün yapılmasının hedeflendiğini belirtiyor.

OBEZİTE RİSKİNİ ERKEN TESPİT

Bakan Memişoğlu, “Halkın yoğun bulunduğu kamusal alanlarda yapılacak taramalar sayesinde obezite riskini erkenden tespit edip, kişiye özel müdahale sağlayacağız” diyor. Uygulama, toplumda obezite oranlarını azaltmayı ve sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Etkinliğe katılan 69 yaşındaki Süleyman Demir, yıllarca kilo problemi yaşadığını belirterek, “Hayatım boyunca kilolu oldum. 97 kiloya kadar çıktım. O zaman yürüyemiyordum. Nefes nefese kalıyordum. O kiloları verdim. Şimdi kuş gibi zarifim” dedi.

SÜREKLİ HAREKET VE DİKKAT

Vatandaş İsmail Alioğlu, “81 yaşındayım. 60 senesinden beri buradayım. Her şeyi önlemle yapıyorum. Yürüyüşü yapıyorum. Yediğim gıdalara çok dikkat ediyorum” diyerek sağlıklı yaşam tarzını benimsediğini aktarıyor. Alioğlu devamında, “Eşimle birlikte yazlıkta 3-4 ay hep sahil kenarında yürüyüş yapıyoruz. Sabah, öğlen, akşam yürüyüşlerimizi yapıyoruz. Zaten denize de giriyoruz, bu yüzden çok mutluyuz” şeklinde konuşuyor.