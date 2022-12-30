Sağlık Bakanı: Kura çekimi tamamlandı

Sağlık Bakanı, 11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için kura çekimi yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda kura çekimi yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, “11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Hepimiz için hayırlı olsun” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

Bakan Koca: “11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları http://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun”