Sağlık Bakanı: Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına güzel haberi verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer.” dedi.
Bakan Koca, Twitter adresinden sağlık çalışanlarının ay bitmeden ne kadar teşvik alacağını görebileceğini açıkladı:
“Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer.
Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldı. Hekim dışı sağlık çalışanları teşvik ödemelerini kendileri için ayrılan havuzdan alacak.”