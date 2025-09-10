Sağlık Bakanı Memişoğlu Açıklama Yaptı

PERSONEL ALIMI AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada, Sağlık Bakanlığı’nın en önemli gündem maddelerinden birisi olan ikinci etap personel alımına dair önemli bilgiler paylaştı. Bakan, “Ekim ayında 18 bin sağlık personeli için ilan yayımlayacağız ve atamaları gerçekleştireceğiz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu haber, atama bekleyen on binlerce aday için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Sağlık Bakanlığı’nın 18 bin kişilik alım süreci ise dikkatle izleniyor. Adaylar, tercih süreci için detayların netleşmesini büyük bir heyecanla bekliyor.

TERCİH KILAVUZU BEKLENTİSİ

Ancak şu ana kadar, tercih kılavuzu ve kadro dağılımı hakkında resmi bir duyuru yapılmadı. Önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayımlanması öngörülen tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından ilan edilecek kadro listesi, başvuru süreciyle ilgili tüm ayrıntıları açıklayacak. Sağlık Bakanlığı’na Mayıs ayında gerçekleştirilen 19 bin personel atamasının kadro dağılımı hakkında bilgi verildi. KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun, Sağlık Bakanlığı’nın 18 bin personel alımı için Eylül veya Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.

Adaylar, bu kılavuz ile birlikte hangi kadroların açılacağı, başvuru şartlarının neler olacağı ve tercih sürecinin nasıl işleyeceği gibi kritik bilgilere ulaşabilecek. Ayrıca, ÖSYM tarafından hazırlanacak tercih kılavuzu, Sağlık Bakanlığı’nın ilan edeceği branş ve pozisyon dağılımını da içerecek. Bu gelişme, uzun zamandır atama müjdesi bekleyen sağlık personeli adayları için sürecin resmen başlayacağı bir dönüm noktası olabilecek.