Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bağımlılıklar Zararlıdır

BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN Tütün VE ELEKTRONİK SİGARALARA YÖNELİK UYARI

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Sadece tütün değil maalesef bugün ki sorunumuz. Elektronik sigaralar ve puf dediğimiz içerisinde hangi maddenin olduğunu doğru dürüst bilmediğimiz ve özellikle gençlere yönelik bu tür alışkanlıklara başlamamamız veya başlattırmamız lazım. Her türlü bu tür bağımlılıklar insanımıza, sağlığımıza zararlı” diye belirtti. Memişoğlu, Sakarya Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaret ederek yürütülen projelere dair bilgi aldı. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında şehir ziyaretlerine devam ettiklerini ifade eden Bakan, Sakarya Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 70-80 seviyesine ulaştığını ve 2026 yılında hizmete girmesini beklediklerini aktardı.

SAKARYA’DA SAĞLIK HİZMETLERİ ARTACAK

Bakan Memişoğlu, “Bugün 56’ncı ilimiz olan Sakarya’da, sağlık hizmetleri ve sağlıkla ilgili istişareler yapacağız. Valimiz ve milletvekillerimizle Sakarya’da nasıl daha iyi hizmet verebiliriz, insanların sağlıklarını nasıl geliştirebiliriz, bunun üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’nin önemli bir şehrinde bu konuları ele alıyoruz. Sakarya, son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık alanında büyük bir değişim geçirdi ve toplam yatak kapasitesini 960’dan 2 bin 517’ye çıkardı” ifadelerini kullandı. Ayrıca yeni hastane ile birlikte bin yatak eklenerek, modern bir sağlık hizmeti sunacaklarını belirtti.

SAĞLIKLI TOPLUM HEDEFİ

Tütün bağımlılığı ve kilo sorununa karşı bir mücadele başlattıklarını aktaran Bakan, “Herkes kilo, boy ölçtü diye düşünmesin. Sağlık merkezlerimize bekliyoruz. Sigara içen, tütün kullanan vatandaşlarımıza mahallelerinde ulaşarak bu alışkanlıklarından kurtulmalarını sağlamaya çalışacağız. Sigara bırakmak isteyenlerin ‘171’ ve ‘184’ü arayarak destek alabileceklerini unutmasınlar” diye vurguladı.

GENÇLERİ KORUMAK GEREKEN BİR DURUM

“Bakan Memişoğlu, ‘Elektronik sigaralar ve puf, özellikle gençlere yönelik bu tür bağımlılıklara başlamamamız veya başlattırmamamız lazım. Bizler Sağlık Bakanlığı olarak toplumumuzla beraber bu mücadeleyi başarmak istiyoruz. Herkesin desteğini bekliyoruz. Hekimler olarak insanların dinine, ırkına, rengine bakmadan sağlıklarını geliştirmek için çalışıyoruz. Tüm çocuklara, nerede olurlarsa olsunlar, aynı şekilde bakıyoruz ve hiçbir çocuğun katledilmesini veya açlıktan ölmesini kabul etmiyoruz’ ifadelerini kullandı. Bu konudaki mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.