Sağlık Bakanı Memişoğlu, Çinli İş İnsanlarıyla Buluştu

SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİKLERİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk heyetiyle birlikte Şanghay Başkonsolosluğu organizasyonu altında Çinli iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “Şanghay Başkonsolosluğumuzun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Türkiye heyeti ve Çinli iş insanları ile bir araya geldik. Sağlık alanında karşılıklı iş birliklerini güçlendirecek adımları değerlendirdiğimiz bir görüşme gerçekleştirdik. Şanghay’daki temaslarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye belirtti.

GÖRÜŞME NETİCELERİ VE HEDEFLER

Toplantıda, sağlık sektöründe iş birliğini artıracak birçok konu üzerinde durulurken, iki ülke arasında var olan ilişkilerin daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Bakan Memişoğlu, bu görüşmenin, sağlık alanındaki projelere önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Özellikle sağlık teknolojileri ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi konuların değerlendirildiği bu toplantı, karşılıklı fayda sağlayacak çözümler bulunması açısından önem taşıyor.