Sağlık Bakanı Memişoğlu Diyarbakır’da Ziyarette Bulundu

SAĞLIK BAKANI DİYARBAKIR’DA

Diyarbakır Valiliğini ziyaret eden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şeref defterini imzalıyor. Kentte bir dizi programa katılmak amacıyla bulunan Bakan Memişoğlu, burada Vali Murat Zorluoğlu ve kurum müdürleri tarafından karşılanıyor. Valilik makamında şeref defteri imzaladıktan sonra Bakan Memişoğlu, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Diyarbakır Sağlık Yöneticileri Toplantısı”na katılıyor.

PROGRAMLAR DEVAM EDİYOR

Toplantının ardından Bakan Memişoğlu’nun kentteki programları sürüyor.