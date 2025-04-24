Sağlık Bakanı Memişoğlu: Doğal Doğum Önemli

PERSONEL ATAMALARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz. Mayısta 19 bin alacağız, 18 bin için de eylülde ilana çıkmış olacağız” açıklaması yaptı. Memişoğlu, Habertürk televizyonunda gündeme dair soruları yanıtladı.

DOĞAL DOĞUM VE TARTIŞMALAR

Sivasspor – Fenerbahçe futbol maçında futbolcuların “Doğal olan normal doğumdur” yazılı pankart açması üzerine gelen tartışmalar hakkında değerlendirme yapan Memişoğlu, “Ben Sağlık Bakanı’yım, biz Sağlık Bakanlığıyız. Hastalık bakanlığı değiliz. İnsanların sağlığı ile ilgili doğru bilgilendirmek ve onlarla ilgili sağlığını nasıl koruyacağını anlatmakla görevliyiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Sigara ile de mücadele ediyorum. ‘Sigara sağlığa zararlıdır.’ dediğimde sigara içenlerin hayatına müdahale mi ediyorum?” ifadelerini kullandı.

SEZARYEN ORANLARI VE DOĞUM ŞEKİLLERİ

Bakan Memişoğlu, “Son 10 yılda Türkiye’de sezaryen oranlarında artış yaşandı” diyerek, özel hastanelerde bu oranın yüzde 61’in üzerinde olduğunu belirtti. “Kimsenin özel hayatına ve kararına karışmıyoruz. Net söylüyorum ki bebek için de anne için de normal doğum sağlıklı olandır” dedi. Ayrıca, “Sezaryen bir ameliyat, doğal bir doğum şekli değil. Dünyada sezaryen oranı yüzde 15’tir. Bizde ise 10 doğumdan 6’sı sezaryen” değerlendirmesinde bulundu.

HASTANE YETKİNLİKLERİ VE ULAŞIM

Memişoğlu, özel sektör, kamu ve üniversitelerin sağlık hizmetini standart olarak sunması gerektiğini vurguladı. “Özel hastane dediğiniz alanda bugün yaşıyoruz. Üniversiteler, özel sektör ve devlet hastanelerimiz senede bir milyar kez insanlara bakabiliyor” diye ekledi.

PERSONEL İHTİYACINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

37 bin kadro aldıklarını ve sağlık personeli atamalarına yönelik olarak gerekli ilanların önümüzdeki hafta yapılacağını belirten Bakan Memişoğlu, “Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire gibi sağlık mesleklerinin atamaları KPSS’ye göre gerçekleştirilecek” ifadesini kullandı.

KALP AKCİĞER MAKİNELERİ ÜRETİMİ

Ayrıca, ASELSAN tarafından üretilen kalp akciğer makinesi hakkında da bilgi veren Memişoğlu, “Bu cihaz olmasa kalp ameliyatı yapamazsınız. Türkiye, sağlıkta artık kabuğunu kırıyor. Sağlık sanayi, savunma sanayisinden daha büyük olacak” dedi.

RANDEVU SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR

Son olarak, aile hekimleri aracılığıyla verilen randevuların hastanelerde geri çevrildiği ya da ertelendiği yönündeki iddialar üzerine, “Birkaç tane örnek yanlışlıkla olmuş olabilir ama genel olarak böyle bir durum yok. Hastanelerimizin yüzde 10 kontenjanını tamamen aile hekimlerine ayırdık” açıklaması yaptı.