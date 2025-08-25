Sağlık Bakanı Memişoğlu Saldırıları Kınadı

SAĞLIĞA YAPILAN SALDIRILARIN KABUL EDİLEMEZLİĞİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği hastane saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, “Bu saldırılar, yaşam hakkını hiçe saymakta; sağlık personelini ve masum sivilleri hedef almaktadır” diyerek uluslararası toplumu bu tür “insanlık dışı saldırıların derhal durdurulması” yönünde harekete geçmeye, uluslararası hukuk kurallarını uygulamaya davet etti. Ayrıca, sağlık personelinin ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

HASTANE SALDIRILARINA ŞİDDETLE KINAMA

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hastane bombalamayı meşru gören nasıl bir vicdandır?” diye sorarak, Gazze’deki Nasır Hastanesi’nin hedef alınmasını “şiddetle kınıyoruz” ifadesiyle dile getirdi. “İnsanların şifa bulduğu, yaralıların hayata tutunduğu, çocukların sağlığına kavuştuğu hastanelerin bombalanmasını hiçbir suretle kabul etmiyoruz” dedi. Memişoğlu, sağlık tesislerine yönelik bu sistematik saldırıların uluslararası savaş hukukuna ve insanlığın ortak değerlerine açık bir tehdit olduğuna dikkat çekti.

KAYIPLARIN ARDINDA YER ALAN DUYGULAR

Bakan, açıklamalarında “Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz” ifadesini kullanarak, Gazzeli kardeşlerin acısını paylaştığını belirtti. “Türkiye, her daim mazlumların yanında durmaya ve insani değerlerin savunucusu olmaya devam edecektir” diyerek ülkesinin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.