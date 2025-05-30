Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜGVA’da konuştu. “Birlikte Güçlü Olmalıyız” dedi. Mardin’de Gençlerle Bir Araya Geldi. “Kültürümüzde Barış ve İyilik Var” vurgusunu yaptı. “Kötülüğe Karşı Bir Araya Gelin” dedi. Gençlere Üretim ve Çalışma çağrısı yaptı

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Mardin’de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan İl Genel Kurulu’nda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gençlere önemli mesajlar verdi. “Bizim birbirimize sarılıp güçlü hale gelmememiz için her şeyi yapacak bir kötülük, fitne, fesat taraf var. Onun için birbirimize sarılacağız, güçlü olacağız” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı, gençlerin bir araya gelerek güçlenmelerinin önemine vurgu yaptı.

TÜGVA’NIN ROLÜ VE DEĞERLERİ

Memişoğlu, TÜGVA’nın gençliğin kültürünü ve geleceğini şekillendiren bir vakıf olduğunu belirtti. “Geçmişimizin her bir noktasında barış, iyilik, dostluk, üretmek, çalışmak, insanlık ve Allah rızası için yaşamak var. Hiçbir zaman kötülük, bir sömürü veya başkasının çatışmasından menfaat elde eden bir medeniyet kurmamışız” diyerek, medeniyetin barış ve birlik çerçevesinde geliştiğini söyledi. Ayrıca, günümüzde insanlığın zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, “Bugün dünya üzerinde maalesef binlerce insan açlık, susuzluk ve savaş nedeniyle hayatını kaybediyor” dedi.

Bakan, “Cumhurbaşkanı’mızın, ‘Dünya beşten büyüktür’ demesi, yeniden iyilik medeniyetinin hakim olması gereken bir söylemdir ve onun arkasında sizler varsınız, TÜGVA var, bizler varız” diyerek, bir araya gelmenin önemini anlattı. “Bizim birbirimize sarılıp güçlü hale gelmememiz için her şeyi yapacak bir kötülük, fitne, fesat taraf var” şeklinde konuştu. Mardin’in farklılıklarını birleştirerek güçlü hale geldiğini ifade eden Memişoğlu, gençlerin bu birlikteliği sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

GENÇLERE GÜVEN VE HAREKET ÇAĞRISI

Gençlere hitap eden Memişoğlu, onların daha iyi ve güçlü olmaları gerektiğini vurguladı. 29 Mayıs İstanbul’un fethi hakkında “Bunu başaran 21 yaşında bir delikanlı, sizin gibi” dedi. “Eğer siz şahin olursanız, kuvvetli olursanız, hiç kimseden korkmazsınız, bugün insanları öldüren, sömüren kötülük medeniyetini yenersiniz” diyerek gençlere cesaret verdi. Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanının açtığı yolda birlikte hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

VALİ AKKOYUN’UN MESAJLARI

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ise, “Kadim medeniyetlerin buluşma noktası olan kardeşçe, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamanın dünyadaki en güzel örneği Mardin’imizde, Türkiye Gençlik Vakfı 5. Olağan Mardin İl Kongresi Programı dolayısıyla sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi. Akkoyun, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ve çalışkan genç kardeşlerin her zaman öne çıktığını belirtti. Genel kurulda, Mehmet Emin Kurtay, TÜGVA Mardin İl Temsilciliği görevine seçildi.