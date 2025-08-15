Sağlık Bakanı Memişoğlu Yatırımları Artıracağız

SAĞLIK YATIRIMLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül’ü ziyaret ederek devam eden sağlık projeleri hakkında bilgi aldı. Bakan Memişoğlu, “Hem aile hekimlerimizin hem aile hekimliklerimizin sayısını bütün Türkiye’de artıracağız ve çok daha iyi, etkin temel sağlık ve koruyucu sağlık hizmeti sunmaya çalışacağız. Tüm bu yatırımlara baktığınız zaman, İstanbul’da bu yatırımlar bittiği zaman yaklaşık 335 milyar liranın üzerinde bir sağlık yatırımı yapılmış olacak” şeklinde konuştu. Ziyaret sırasında Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Mehmet Fidan ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de yer aldı.

ŞEHİR HASTANELERİ VE YENİ PROJELER

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı buluşmaları çerçevesinde şehirlerde değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Memişoğlu, “Bugün medeniyetimizin başşehri İstanbul’dayız. Şimdiye kadar 54 şehri değerlendirdik. Sağlık hizmetlerini tartıştık. Bugün İstanbul’u 55. il olarak ziyaret ediyoruz. İstişarelerimizi İstanbul’da sürdürüyoruz” dedi. Memişoğlu, 2002 yılında ülke genelinde sadece 27 bin 927 yatağın bulunduğunu, bu sayıyı 2025 yılı itibariyle yüzde 65 artırarak 46 bin 34’e çıkaracaklarını söyledi. İstanbul’da son 5 yılda, Cumhurbaşkanı’nın hayali olarak adlandırdığı şehir hastanelerinden 4’ünün faaliyete girdiğine dikkat çekti.

YENİ HASTANELERİN İNŞAATLARINA DEVAM

Memişoğlu, “4 bin 50 yataklı Sancaktepe Şehir Hastanemizin inşaatı devam etmekte ve 2027 yılında ilk etabını milletimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca Beykoz, Avcılar, Bayrampaşa ve Haseki hastanelerinin inşaatları sürüyor. Esenler’de 400 yataklı hastane projemiz de başladı” dedi. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin projesinin tamamlanmasıyla yeni bir tesis kurulacağını vurguladı. İstanbul’da şu an için 34 aile hekimliği inşaatının devam ettiğini ve yılsonuna kadar 100 aile hekimliği yapmayı hedeflediklerini belirtti.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE VURGU

Bakan Memişoğlu, “Sağlığımızı kaybetmeden korumamız gerekiyor. Bunun en kolay yollarından biri aile hekimlerimize gidip kontrollerimizi yaptırmak” ifadesine yer verdi. Aile hekimlerine belirtilen yetki ile ilgili bilgi veren Bakan, “Aile hekimleri, kendi nüfusundaki vatandaşlar için hastanelerde her branşta kontenjan ayrılması sağlandı. Hem aile hekimlerimizin hem aile hekimliklerimizin sayısını artıracağız” diye ekledi.

Bakan Memişoğlu, evde sağlık hizmeti verdikleri 3 milyon vatandaş olduğunu ve yaşlılar için önemli sağlık hizmetleri sunduklarını belirtti. “Biz sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biriyiz” diyerek İstanbul’un altyapısını ve sağlık kalitesini geliştirmek için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.