Sağlık Bakanı, MHRS ile Randevu Alınacak

MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Üniversite hastanelerinin bir kısmına Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınabilecek. Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül’den itibaren başlıyoruz” açıklamasında bulundu. Bakan Memişoğlu, Uşak Valisi Naci Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Bu ziyarette Bakan’a, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım eşlik etti. Daha sonra Valilik Toplantı Salonu’nda ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Uşak Sağlık Yöneticileri’ toplantısına katıldı.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE ÖNCELİK

Toplantıdan sonra basına açıklama yapan Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık alanında yalnızca hizmet sunmakla kalmadığını, aynı zamanda üretme yolunda ilerlediğini belirtti. Hekimlerle, sağlık çalışanlarıyla, sanayicilerle ve üreticilerle birlikte 2026 yılında ürünler geliştirme çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Memişoğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üreten sağlık modeliyle çok başarılı olacağımıza inanıyoruz. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası yaklaşırken, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik vereceğiz. Her zaman önceliğimiz koruyucu sağlık. ‘Proaktif’ dediklerimiz ile toplumun ayağına giderek onlara sağlıklı yaşamayı öğretme politikamız oluştu” dedi.

MOBİL SİGARA ARAÇLARI İLE MÜCADELE

Sigara kullanımını da gündeme getiren Bakan Memişoğlu, “Bununla ilgili de mobil sigara araçlarımızla sahaya inip, mahallede, köyde sigara içen insanlara yardımcı olup, nasıl bırakacaklarını anlatacağız. Onlardan da isteğimiz, bu desteğe uymaları. Akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden biri olan sigara alışkanlığını hep beraber Türkiye’de azaltacağız. Ayrıca, dijital bağımlılık, hareketsizlik ve fazla kilo gibi sağlık sorunlarına da önlemler alacağız” diye konuştu.

DHA İYİ SAĞLIK HİZMETİ İÇİN ÇALIŞMALAR

Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Memişoğlu, “Üniversite hastanelerinin bir kısmına Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınabilecek. Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde 1 Eylül’den itibaren hayata geçiriyoruz. Bakanlık olarak tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi hale gelmesi için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri ya da özel hastane değil; milletimize hizmet eden hastane olarak değerlendiriyoruz. Sağlık bilimleri kapsamında her türlü desteği vererek daha iyi sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu. Bakan Memişoğlu’nun programı, basına kapalı olarak devam etti.