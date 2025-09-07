Sağlık Bakanı Moğolistan’ı Ziyaret Etti

MOĞOLİSTAN ZİYARETİ VE TEMASLAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6-7 Eylül tarihlerinde Moğolistan’a çeşitli görüşmeler yapmak üzere gitti. Bakan Memişoğlu, Buyant-Ukhaa Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen bir törende protokol tarafından karşılandı. İlk gün, Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren ile birlikte helikopterle Arhangay iline uçtu. Burada Orhun Abideleri’ni barındıran Khushuu Tsaidam Tarihi Anıt Müzesi’ni gezdi ve akşam yemeğine katıldı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER VE GÖRÜŞMELERİN İÇERİĞİ

Ziyaretin ikinci günü, Bakan Memişoğlu ve Sağlık Bakanı Jigjidsuren arasında ikili bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşme esnasında, 16 Ocak’ta Ankara’da imzalanan sağlık alanındaki iş birliği protokolü değerlendirildi. Görüşme sonrası, Bakan Memişoğlu Moğolistan Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantıya katıldı. Toplantıda, Moğolistan sağlık sistemine dair sunum yapıldı.

SAADET DOLU AÇIKLAMALAR

Basın konferansında Bakan Memişoğlu, “Bugün burada kardeş ülke Moğolistan Sağlık Bakanı mevkidaşım Sayın Chinburen Jigjidsuren ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum.” diyerek sözlerine başladı. Sağlık alanında sağlam bir altyapının oluşturulduğunu belirterek, “Nitelikli insan kaynağımız, modern altyapımız ve ileri bilişim teknolojilerimiz sayesinde her vatandaşımıza erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, insan hayatının önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin, “insanı yaşatmayı esas alan bir medeniyet” olduğunu belirtti.

ONKOLOJİ HASTANESİ PROJESİ VE GELECEK Hedefleri

Bakan Memişoğlu, iki ülke arasındaki iş birliğinin yeni projelere kapı açacağına inandığını vurguladı. “Büyük ölçekli bir onkoloji hastanesinin inşası konusunda insan gücü, işletme ve teknik destek noktasında nasıl katkı sağlayacağımızı görmek için çalışmalara başlayacağız.” dedi. Konuşmasının devamında, Orhun Abideleri’nin Türk milletinin tarihi mirası olduğuna dikkat çekerek, bu mirasın iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştirdiğini ifade etti.

MOĞOLİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ ZİYARETİ VE PROGRAMIN SONU

Bakan Memişoğlu, basın konferansının ardından Moğolistan Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek Büyükelçi Başak Genç Yüksel ile Türkiye ve Moğolistan sağlık iş birliğini değerlendirdi. Ziyaret, Moğolistan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ochirbat Dagvadorj’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen öğle yemeği ile devam etti. Ardından Cengiz Han Müzesi’ni ziyaret ederek Moğolistan programını tamamladı. Bu süreçte Bakan Memişoğlu’na Sağlık Bakan Yardımcıları ve diğer yetkililer eşlik etti.