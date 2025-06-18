Sağlık Bakanı Musab Nizal İle Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ile bir araya geldi. İki bakan, sağlık işbirlikleri ve hastane işletmeleri üzerine önemli istişarelerde bulundu. Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Suriye Sağlık Bakanı Sayın Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyet ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduk” ifadelerine yer verdi.

TARİHİ PROTOKOL İMZALANDI

Görüşmenin ardından gerçekleştirilen imza töreninde, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şam Kalp Hastanesi ve Halep Onkoloji Hastanesi İşletme Protokolü” imzalandı. Bu protokol ile birlikte, Şam ve Halep’te bulunan iki hastanenin planlama ve işletme süreçleri, Türkiye’nin sağlık alanındaki bilgi birikimi ve deneyimi doğrultusunda şekillenecek.

SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Memişoğlu, imzaların Türkiye ile Suriye arasındaki köklü bağların ve sağlık alanındaki samimi iş birliklerinin somut bir göstergesi olacağını belirtti. “Yeni protokolümüzün önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek kapsamlı iş birliklerinin başlangıcı olacağına yürekten inanıyor; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözleriyle görüşmenin önemini vurguladı.