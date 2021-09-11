Sağlık Bakanı: Nihai çözüm aşı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsle ilgili illerin son durumunu paylaştı ve aşının önemine değindi.

Sağlık Bakanı Koca:”28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.”

Sağlık Bakanı Koca:”28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli.”