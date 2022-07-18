Sağlık Bakanı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde doktorların güvenliği konusunda uygulanacak Kapı Güvenlik Sistemleri hakkında konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Güvenlik görevlilerimizin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Güvenlik görevlilerimizin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırkenki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz” dedi. Bakan Koca, Twitter hesabından ‘Doktoruma Saygı’ etiketiyle yaptığı paylaşımda, “Tıp doktorları olarak, hastalarımızın sağlığını daima baş görevimiz bileceğimize yeminli olduğumuz gibi, birbirimizi kardeş bileceğimize de yeminliyiz. Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz. Yılgın olmayın, yanımızda olun” ifadelerini kaydetti.