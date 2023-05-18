Sağlık Bakanı: Planlama ÖSYM’ye gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontenjan dağılımı ile ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontenjan dağılımı ile ilgili açıklama yaptı ve kılavuzun yayımlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan’da yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kapsamında eğitim kurumlarında 9 bin 2 kontenjan planlandığını ve kontenjan dağılımlarının kılavuzda yayımlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Nisan’da düzenlenen 2023-TUS 1. Dönem sınav sonuçlarının 12 Mayıs’ta ÖSYM tarafından açıklandığını anımsattı.

Sınava 21 bin 476 uzmanlık öğrenci adayı girdiğine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

“Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanı ve diğer kontenjanlar ile birlikte toplam 9 bin 2 kontenjan planlaması yapılarak, yayımlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. Yerleştirme sonuçlarının, tercihte bulunacak hekim arkadaşlarımın gönlüne göre olmasını diliyorum.”