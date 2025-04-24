Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu, Fuarı Gezdi

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BİR FUAR AÇILIŞI

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Büyükçekmece’de düzenlenen Expomed Eurasia Fuarı açılışına katıldı. Fuar, sağlık sektöründe kullanılan ürünlerin tanıtımına ev sahipliği yapıyor. Açılışta, sektör temsilcileri de yer aldı.

TÜRKİYE’NİN ÜRETİM POTANSİYELİNE VURGU

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Memişoğlu fuar alanını gezdi. Türkiye’nin sağlık sektöründeki üretim potansiyelini vurgulayan Bakan Memişoğlu, “İnsan gücü olarak Türkiye gerçekten çok şanslı. Ben Sağlık Bakanı olarak insanımıza hep güvendim ve karşılığını da aldım.” diyerek, ülkenin insan gücünün dünya genelinde sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Ayrıca, ülkenin altyapısının güçlü olduğunu ifade eden Bakan, “Alt yapıya baktığınız zaman bilişim altyapısından fiziki altyapısına kadar, teknoparklarıyla birlikte her türlü güce sahibiz.” şeklinde konuştu. Finansal durumun da önemli olduğunu vurguladı. “Siz ilk ikiyle finansal tarafı kapatabilecek güce sahipsiniz.” diyen Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin ulaşılabilirlik ve lojistik maliyetleri açısından önemli bir konumda olduğunu belirtti.

KALİTE VE MALİYETTE ÖRNEK ÜLKE

Son olarak, Türkiye’nin dünya çapında hem kalite hem de maliyet açısından örnek bir ülke olduğunu söyledi. “Bugün dünyaya baktığınızda hem kalite hem fizibilite anlamında hem maliyet açısından dünyanın örnek ülkelerinden bir tanesiyiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, diğer ülkelerin üretiminde yaşadığı kalite ve maliyet sorunlarına değinerek Türkiye’nin her iki konuda da avantaj sağladığını belirtti.