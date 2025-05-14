Sağlık Bakanı Sağlıklı Toplum Vurgusu Yaptı

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN ÖNEMLİ UYGULAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde başlatılan vücut kitle indeksi ölçümü uygulamasının hedefini açıkladı. Bu uygulama, vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli hale gelmelerini amaçlıyor. Bakan Memişoğlu, sağlıklı bir toplumun önemine dikkat çekti ve “Toplum sağlıklı kalmalı. Biz sağlıklı toplum için, sağlıklı Türkiye Yüzyılı için uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.

FARKINDALIK OLUŞTURMA AMACIYLA

Bakan Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılacak AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri hakkında gelen soruları yanıtlayan Bakan, bu uygulamanın farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. “Toplum sağlıklı kalmalı. Biz sağlıklı toplum için, sağlıklı Türkiye Yüzyılı için uğraşıyoruz. Onun için bu farkındalığı kilo, bağımlılık ve sezaryen anlamında da söylemeye devam edeceğiz” dedi.