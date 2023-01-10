Sağlık Bakanı: Sahte kanser ilacı oyununu bozduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında sahte kanser ilacına ilişkin konuştu.

Bakan Koca, sahte kanser ilacı soruşturmasına ilişkin 2019’da soruşturmanın tamamlandığını ve ilacın sahte olduğu belirlenir belirlenmez savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Gündemdeki sahte kanser ilacı soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yurt dışından bir ilacın getirilmesi için “Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu”nun değiştirildiği iddialarını yalanladı.

Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi İlaç Kurumu’nun görevinin ilaç alımı değil, ruhsatlandırma olduğuna dikkat çekti.

BANGLADEŞ İDDİALARINA YANIT

“Bangladeş, İran, Arjantin, Tayvan gibi ruhsatı olmayan ilaçların Türkiye’ye girişi yapılmak isteniyor” diyen Koca, kılavuz değişikle önlemlerin sıkılaştırıldığını söyledi. Yeni kılavuzun bu firmaların oyunlarını bozduğunu söyledi.

Koca, Bangladeş’ten bugüne kadar söz konusu ilacın bir kutusunun dahi Türkiye’ye girmediğini ve hastalarda kullanılmadığını söyledi.

TİTCK DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kanser hastalarında kullanılan ithal bir ilacın sahte olduğuna ilişkin iddiaların ardından, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bir açıklama yaptı. Açıklamada, ilacın sahte olduğu belirlenir belirlenmez savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, sahte kanser ilacıyla ilgili 2019 yılında önce inceleme devamında ise soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda ilacın sahte olduğunun belirlendiği paylaşılan açıklamada, “İlacın sahte olduğu belirlenir belinmez ilgili tüm bilgi ve belgeler sunulara savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadesi kullanıldı.