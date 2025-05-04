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Sağlık Bakanı Saldırıyı Kınadı

SAĞLIK BAKANI KINAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleşen saldırıyı sert bir şekilde kınadı. Memişoğlu, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sayın Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Toplumsal huzuru hedef alan bu tür saldırılar başta olmak üzere, şiddetin her türlüsü asla kabul edilemez.” ifadelerine yer verdi.

ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ

Memişoğlu, yaptığı açıklamada toplumsal barışa zarar veren her türlü şiddet eyleminin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bu tür olayların, demokratik bir toplumda yer bulamayacağını belirten Bakan, tüm bireyleri şiddeti reddetmeye davet etti.

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