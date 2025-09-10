Sağlık Bakanı Şanghay’da Bilim Merkezini Ziyaret Etti

SAĞLIK BAKANININ ŞANGHAY ZİYARETİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3. gününde Şanghay’da bilim merkezini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Şanghay’da biyoteknoloji ve teknoloji şirketlerini buluşturan, küresel biyoteknoloji ekosisteminde önemli bir yer tutan bilim merkezini ziyaret ettik. Merkez bünyesindeki önde gelen girişimleri, sektöre yön verecek öncü fikirleri, bilimsel çalışmaları ve üretim yaklaşımlarını ele aldığımız verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Güçlü ve sürdürülebilir sağlık iş birlikleri için temaslarımızı sürdürüyoruz” şeklinde bilgi verdi.

İLERİ TEKNOLOJİ TESİSİ ZİYARETİ

Bakan Memişoğlu, ayrıca Şanghay’da ileri teknoloji görüntüleme cihazlarının üretildiği bir tesisi de gezdi. Memişoğlu, “Yetkililerle üretim alanlarını gezerek incelemelerde bulunduk. Sağlık alanında yeni iş birliklerine dair görüşlerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. Bu ziyaretler, sağlık alanındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefine katkı sağlıyor.