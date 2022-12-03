Sağlık Bakanı: Sayıları 36’ya çıkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Şehir Hastanelerinin sayısını 36’ya çıkaracaklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “1999 Büyük Marmara Depremi 7,4 büyüklüğündeydi. Ondan daha şiddetli depremlerde bile hasta tedavi etmeye, ameliyatlar yapmaya elverişli şekilde inşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36’ya çıkacak” ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İlki 2014’te Banjul’da yapılan Türkiye-Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ikincisini Ankara’da gerçekleştirdik. Eş başkanlığını Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh’le yaptığım Karma Ekonomik Komisyon görüşmeleri akabinde dün İkinci Dönem protokolünü imzaladık” dedi.