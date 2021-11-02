Sağlık Bakanı son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık corona virüs sayısını açıkladı. Buna göre, en çok vaka görülen iller Karabük, Zonguldak ve Kocaeli oldu.

Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul’da 296,84, Ankara’da 328,31, İzmir’de 57,07 oldu. En çok vaka görülen iller Karabük, Zonguldak ve Kocaeli. Vaka yoğunluğunun en düşük olduğu iller ise Şırnak, Siirt ve Van.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 296,84, Ankara’da 328,31, İzmir’de 57,07 oldu.

Düzce, Sakarya, Bolu Kastamonu da vaka yoğunluğunun yüksek olduğu iller arasında.

Vaka yoğunluğunun en düşük olduğu illerse Şırnak,Siirt ve Van.