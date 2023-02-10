Sağlık Bakanı sosyal medyada duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bölgede görev yapan sağlık personeli hakkında bilgi verdi.

AFAD, 6 Şubat’ta 04.17’de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan’da da saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi.

13.5 MİLYON İNSAN ETKİLENDİ

Depremin etkilendiği 10 ilin toplam nüfusu 13 milyon 421 bin. TÜİK verilerine göre, depremden etkilenen illerin son nüfus sayıları şöyle: Gaziantep 2 milyon 154 bin 51. Hatay 1 milyon 686 bin 43. Adana 2 milyon 274 bin 106. Osmaniye 559 bin 405. Diyarbakır 1 milyon 804 bin 880 bin. Kahramanmaraş 1 milyon 177 bin 436. Malatya 812 bin 580. Adıyaman 635 bin 169, Kilis 147 bin 919. Şanlıurfa 2 milyon 170 bin 110.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede 9 bin 11 sağlık personelinin görevlendirildiğini belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, ‘Afet bölgesinde, doktor ve sağlık personeli olarak, 9.011 kişi görevlendirilmiştir. Sağlık tesislerimizde, 18.022’si doktor ve 111.699’u sağlık personeli olmak üzere 144.156 personel depremzedelere sağlık hizmeti vermektedir. Bölgede 14.435 UMKE ve 112 personeli var.’ dedi.